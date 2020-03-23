الأمن يوقف شخصين في فاس بسبب ترويج مواد مضرة بالصحة

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لا تزال حملة رجال الأمن لوقف الترويج لمعدات طبية مضرة متواصلة، وسط تزايد الحماة بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن إيداع شخصين تحت الحراسة النظرية في مدينة فاس، يمتلكان محلا لبيع الأعشاب.
وأوضحت المديرية أن الموقوفين في فاس، اليوم، متورطان في تحضير، وترويج مواد تعقيم بطريقة تقليدية، وبيع مستحضرات طبية وشبه طبية من دون رخصة، وعرض أشياء مضرة بالصحة العامة للتداول.
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