بسبب كورونا: تعليق الكرة الإسبانية لأجل غير مسمى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن عن إيقاف مسابقات كرة القدم في البلاد، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، فإن اتحاد الكرة اتفق مع رابطة الليغا، على تعليق جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا، لمنع أي خطر على الصحة العامة.
وحرص بيان الاتحاد الإسباني، على توجيه الشكر لأولئك الذين يساعدون في مكافحة انتشار الفيروس وإظهار التعاطف مع الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء.
وحتى اليوم الموافق 23 آذار/مارس، تعرض أكثر من 33 ألف شخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا.
من جانبها، طالبت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، وزارة الثقافة والرياضة، وكذلك المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري بفتح "خط اتصال مستمر" معها، بغرض إطلاعها أولا بأول على المستجدات التي قد تطال اللاعبين.
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