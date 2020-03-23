شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يأمر الجيش بالنزول إلى الشوارع لفرض الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين قرارا بنشر المزيد من قوات الجيش في الشوارع في مسعى لتطبيق أكثر صرامة لإجراءات الحجر الصحي العام لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-). وجاء في بيان رئاسي إن الجيش سيقود دوريات وسيتم وضع نقاطا أمنية وعسكرية في كل الأماكن، بهدف الحفاظ على الأمن، ومقاومة كل التجاوزات، وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم. طالب سعيد المواطنين بتفادي التجمعات والتنقلات غير الضرورية.

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