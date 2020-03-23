شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وفيات جديدة بكورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت السلطات البريطانية حدوث ثمان وفيات اليوم ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا - كلّ على حده - أربع حالات وفاة جديدة ذات علاقة بالمرض ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في المملكة المتحدة إلى 289 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا 5683 وفقاً لآخر بيان رسمي أمس.

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