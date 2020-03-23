شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بكورنا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت حكومة الإمارات عن رصد وتسجيل 45 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة.

أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، أن إحدى الحالات المعلنة كانت عائدة من السفر، لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت للأسف في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 198 حالة حتى الآن.

وذكرت أن حالات الإصابة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من الفلبين، العراق، تونس، سوريا، الكويت، إيطاليا، بيرو، أثيوبيا، لبنان، الصومال، بريطانيا، السودان، مصر، ايرلندا، روسيا، الجبل الأسود، فرنسا، بولندا، وشخصين من كندا، 3 أشخاص من بنغلاديش، و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

تم خلال الإحاطة الإعلان عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.