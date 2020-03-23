شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بكورنا والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، أن إحدى الحالات المعلنة كانت عائدة من السفر، لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت للأسف في نقل العدوى إلى 17 حالة خالطهم من الأهل والأقارب وزملاء العمل، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 198 حالة حتى الآن.
وذكرت أن حالات الإصابة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من الفلبين، العراق، تونس، سوريا، الكويت، إيطاليا، بيرو، أثيوبيا، لبنان، الصومال، بريطانيا، السودان، مصر، ايرلندا، روسيا، الجبل الأسود، فرنسا، بولندا، وشخصين من كندا، 3 أشخاص من بنغلاديش، و4 أشخاص من كل من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، 7 أشخاص من كل من الإمارات والهند وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
تم خلال الإحاطة الإعلان عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بكورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.