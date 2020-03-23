شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. ارتفاع حالات "كورونا" إلى 266 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

واس - بغداد ارتفعت حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في العراق اليوم إلى 266 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 33 إصابة جديدة موزعة على بغداد 7 النجف 2 البصرة 1 نينوى 1 السليمانية 12 واربيل 10. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بأنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة في بغداد والبصرة وديالي, مما يرفع عدد الوفيات في عموم العراق إلى 23, فيما ارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 62 حالة.

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