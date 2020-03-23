انت الان تتابع ماليزيا تعلن عن 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امرأتان تضعان كمامتين للوقاية من فيروس كورونا في كوالالمبور يوم 19 مارس 2020 أعلنت ماليزيا يوم الاثنين عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518. وقالت وزارة الصحة إن حوالي 970 من الحالات الإجمالية يرتبط بتجمع ديني نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور.

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