انت الان تتابع الولايات المتحدة: إغلاق أول موقع إلكتروني يزعم بيع لقاح ضد فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إغلاق أول موقع إلكتروني يزعم بيع لقاح ضد فيروس كورونا

أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية موقعا يدعي أنه يبيع لقاحا مضادا لفيروس كورونا. وبحسب الموقع، فإن "سعر عدة اللقاح الذي يطرحه يبلغ 4.95 دولارات". يذكر أنه لغاية الآن لم تعلن أي جهة رسمية عن إيجاد لقاح لمعالجة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأحد أنها أغلقت موقعا إلكترونيا يزعم إنه يبيع لقاحا لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أول تطبيق لصلاحياتها الفدرالية لمكافحة الاحتيال فيما يتعلق بالوباء.

وكانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد موقع "coronavirusmedicalkit.com" الذي يقول إنه يبيع لقاحات لكوفيد-19، الوباء الناجم عن فيروس كورونا، فيما لا يوجد في الحقيقة لقاح من هذا النوع، على ما جاء في بيان لوزارة العدل.

وأكد البيان أن قاض فدرالي في تكساس أمر السبت بإغلاق الموقع. لكن الصفحة الإلكترونية للموقع كانت لا تزال متاحة على الإنترنت مساء الأحد.

ويشير بيان منشور على الموقع إلى أنه "بسبب التفشي الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فإن منظمة الصحة العالمية تقدم عدة لقاحات. فقط ادفع 4,95 دولارات للشحن". ويلي ذلك مكانا لتسجيل معلومات حول الحساب المصرفي لدفع كلفة الشحن.

ولم تحدد وزارة العدل عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاحتيال، لكن التحقيقات تتواصل لتحديد الجهات التي تقف خلفه وقيمة الأموال المسروقة.

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وتأتي الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية الفدرالية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأمريكية لوقف انتشار الأخبار المضللة التي تتزايد منذ بدء أزمة الوباء.

والأسبوع الماضي حض المدعي العام الأمريكي بيل بار المدعين الأمريكيين على جعل مكافحة الأخبار المضللة أولوية، ودعا المواطنين الأمريكيين إلى الإبلاغ عن كل تلك الانتهاكات للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال في حالات الطوارئ.

وحذر أيضا المواطنين من عمليات الاحتيال ومن بينها بيع علاجات زائفة على الإنترنت ورسائل إلكترونية تقلد تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أو مراكز مكافحة الأوبئة والوقاية منها (سي دي سي)، بهدف جمع بيانات شخصية وطلب تبرعات لمنظمات وهمية.

بموازاة ذلك تخوض السلطات القضائية الأمريكية حربا لمواجهة التلاعب بأسعار سلع كمواد تعقيم الأيدي أو الأقنعة الطبية.

وأصيب أكثر من 33 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة وبلغ عدد الوفيات 416، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.