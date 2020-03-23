السفارة الروسية لدى المغرب تنظم رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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أعلنت السفارة الروسية في المغرب عن إجلاء الرعايا الروس العالقين في مطار الدار البيضاء على متن رحلة خاصة.

وقالت السفارة في تغريدة بموقع "تويتر"،" في الـ 23 مارس قامت السفارة الروسية في الرباط والقنصلية العامة في الدار البيضاء بإجلاء المواطنين الروس ومواطني عدد من دول رابطة الدول المستقلة من المغرب إلى روسيا".

وأضافت السفارة "مباشرة بعد وصول عدد من الدبلوماسيين والسياح من مختلف الدول إلى مطار الدار البيضاء، قام توجيه رحلة خاصة على متن طائرة تابعة لخطوط "أزور إير" بنقل 457 شخصا بطلب من الجانب الروسي".