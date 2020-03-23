- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يتهم ميليشيا الوفاق بخرق هدنة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
إتهم الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، ميليشيا الوفاق الإرهابية في طرابلس، بخرق الهدنة الإنسانية لمكافحة كورونا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بقصفها لأحياء في مدينة ترهونة غربي البلاد .
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "المليشيات الإرهابية خرقت الهدنة الإنسانية في يومها الثاني باستهداف منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بوابل من صواريخ الجراد".
وانتقد المسماري توعد قائد مليشيا الإسناد التابعة لحكومة فايز السرج بمزيد من العمليات ضد المدينة والمنطقة بالكامل .. مشيراً إلى أن قصف منطقة الشرشارة يتزامن مع استمرار تساقط القذائف العشوائية من مدفعية المليشيات على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس.
بهذا الصدد، قال جمال أوحيدة، مسؤول بمديرية أمن ترهونة، أن قصفاً صاروخياً إستهدف منطقتي سوق الأحد والشرشارة، بترهونة، مؤكداً حسبما نقلت عنه العين الإخبارية، ان القصف ناتج عن طائرات مسيرة .
وقال شاهد عيان لـ"العين الإخبارية" إن القصف استهدف تحديدا مسجد الزيانية وموقعا آخر بالقرب من منتزه عين الشرشارة جنوبي المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يتهم ميليشيا الوفاق بخرق هدنة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.