الشرطة التركية تعتقل 5 رؤساء بلديات أكراد بتهمة ”الإرهاب“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد: إن السلطات اعتقلت خمسة من رؤساء البلدية في مناطق ذات أغلبية كردية اليوم الإثنين، في إطار حملة أمنية ضد الحزب.

وأضاف مدحت سنجار للصحفيين، أن قوات الأمن حاصرت المباني التابعة للبلدية في إقليم باتمان في جنوب شرق البلاد، وكذلك في عدة مناطق في إقليم ديار بكر صباح اليوم الإثنين.

وقال إن خمسة من رؤساء البلديات المشاركين في أربع بلديات اعتقلوا.

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ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور مما أدى لملاحقات قانونية لآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود مثل تلك الصلة.

ويعين الحزب رجلا وامرأة للتشارك في منصب رئاسة البلدية من باب المساواة بين الجنسين، لكن الحكومة المركزية لا تعترف إلا بأحدهما رسميا في المنصب.

وقال سنجار إن الإجراءات التي نفذتها السلطات اليوم الإثنين، مماثلة لتلك التي اتخذتها أنقرة عندما عينت أوصياء من جهتها في بلديات أخرى، مشيرا إلى أن الحزب لم يتلق اخطارا رسميا من الحكومة المركزية بالإجراءات.

وتابع ”نرفض ونمقت تلك المحاولات الوضيعة التي لا تتردد في إظهار العداء للأكراد حتى في تلك الأيام العصيبة التي يحارب فيها العالم وباء“.

ولم ترد وزارة الداخلية بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق