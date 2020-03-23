روسيا تستثني القادمين من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي الحليفة من حظر الدخول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت روسيا اليوم الاثنين استثناء القادمين من الدول الحليفة من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي السابق من حظر الدخول الذي كان تم فرضه في وقت سابق لمنع انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لوكالة "إنترفاكس" الروسية، فقد تم تعديل حظر الدخول، الذي كان مفروضا على جميع الأجانب غير الدبلوماسيين ممن لا يمتلكون تصاريح إقامة، ليتم السماح بدخول القادمين بصورة مؤقتة من رابطة كومنولث الدول المستقلة، التي تضم معظم الجمهوريات السوفييتية السابقة. وأعلنت روسيا تسجيل 430 حالة إصابة بفيروس كورونا. كما أعلنت تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة (79عاماً) مصابة بالفيروس وكانت تعاني من مشاكل صحية سابقة. وفي مسعى للتقليل من المخاوف المرتبطة بالفيروس، أكدت الحكومة الروسية أن سبب وفاة السيدة ليس الإصابة بالفيروس. كما لم تقم بتسجيل وفاتها في الإحصائيات الرسمية.

