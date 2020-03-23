استئناف تدريجي للعمل والتنقل في مدينة ووهان الصينية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

سمحت السلطات لسكان مدينة ووهان الصينية (وسط) باستئناف العمل، وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي ذلك عقب شهرين ونصف الشهر من الحجر في المدينة التي تمثل مهد كوفيد-19.



ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة إضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد.

وقالت السلطات، إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية.

كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.

أخيرا، سمح للسكان أيضا بمغادرة ووهان ضمن حدود مقاطعة هوباي، في حال كانوا يحملون شهادة طبية تثبت فحصهم وعدم إصابتهم بكوفيد-19.

وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى إخضاعها للحجر اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير. وعمم الحجر لاحقا على أغلب المدن الأخرى في المقاطعة.

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ومنع السكان من الخروج من حدود البلدية التي يقيمون فيها.

ورغم إعلان وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان، تراجع عدد الإصابات اليومية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت أغلب الإصابات الجديدة لدى أشخاص قادمين من خارج البلاد، وهو ما يمثل مشكلة بعد رصد 507 إصابات من هذا النوع.

ومن بين 39 إصابة مستوردة سجلت اليوم الإثنين، رصدت 10 منها في شنغهاي و10 في بكين.

ولتفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج، صار يُفرض على كلّ وافد حجرا صحيا لمدة 14 يوما.

وتقرر اعتبارا من اليوم الإثنين تحويل جميع الرحلات الدولية القادمة إلى مطار بكين نحو مطارات صينية أخرى توجد فيها مراقبة صحية مشددة.

وسجلت الصين في الإجمال 81,093 إصابة و3270 وفاة، ما يجعلها سادس أكثر بلد متضرر من كوفيد-19 في العالم.