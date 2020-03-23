ليبيا تدعم رعاياها العالقين بالخارج طبيا وماليا بعد تخلي حكومة السراج عنهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المواطنين الليبيين العالقين في الدول العربية والأوروبية والآسيوية إلى التواصل معها لتقديم المساعدة المالية والطبية لهم.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها تدعو المواطنين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للتواصل بالإدارات المعنية من خلال رابط لتعبئة استمارة معلومات عنهم.

ومن المقرر أن تقدم الوزارة للعالقين مساعدات تشمل تغطية نفقات السكن والمصروفات اليومية، وتوفير مستلزمات وقائية من فيروس كورونا.

وتخلت حكومة الوفاق -غير الشرعية- عن 650 مواطنا ليبيا علقوا على الحدود بعد قرار إغلاق كافة المنافذ لمواجهة وباء كورونا.

وتسيطر القوات التابعة لحكومة فايز السراج على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، حيث أغلقته في وجه العابرين منذ صباح الجمعة الماضية، كما أن السفارة الليبية في تونس تتبع لحكومة السراج.

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وقررت الحكومة الليبية تعليق عقد الاجتماعات في ديوان مجلس الوزراء أو الوزرات أو الهيئات والمؤسسات العامة الا للحالات الطارئة وللضرورة القصوي وفي أضيق نطاق.

و قالت الحكومة في بيان اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة كورونا.

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان يتابع بشكل مستمر ويومي، آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء كورونا والإجراءات التى اتخذت من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية.

وقال المريمي إن رئيس المجلس يتابع وزارتي الصحة والداخلية واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء ليبيا، وطالب عقيلة الجهات المسؤولة ألا تتهاون ولا تتساهل مع كل من يعرقل المجهودات واتخاذ العقوبات الصارمة والرادعة تجاه كل من يخالف تطبيق الاجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا.

وتحركت قوة من اللواء 106 المجحفل نحو منفذ امساعد البري، للإشراف على تطبيق منع دخول وخروج المواطنين عبر المنفذ حفظاً على سلامتهم.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة من قبل القيادة العامة، وستشرف السرية علي تنظيم حركة دخول البضائع وتعقيمها بناءً على الإرشادات الوقائية التي يشرف عليه الطاقم الطبي المرافق للسرية.