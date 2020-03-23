الإمارات تُعلن عقوبات لمخالفي إجراءات ”كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الإثنين، عزمها فرض عقوبات تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية، على كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أهابت الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة.

كما شددت الوزارة على أهمية الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزا لجهود السلامة والصحة العامة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.