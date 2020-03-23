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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية الإماراتية تقرر فرض عقوبات على مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
قررت وزارة الداخلية الإماراتية، فرض عقوبات على مخالفي التدابير الإحترازية والإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وبحسب ما نشرت وكالة وام، فقد أهابت وزارة الداخلية بالجميع، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية /للعائلة من البيت الواحد/ ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، ويشترط لكل ذلك، الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية، وذلك تعزيزًا لجهود السلامة والصحة العامة.
وأكدت أنه سيتم فرض العقوبات المقررة قانونًا على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية ، و سيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وشدتت الوزارة على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، ومن يخالف ذلك سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
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