شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تصادق على مساعدات إضافية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 صادقت الحكومة الماليزية على مساعدات إضافية لوزارة الصحة بقيمة 600 مليون "رنجيت " - العملة المحلية، نحو مائة وخمسين مليون دولار أمريكي - دعمًا لجهود مجابهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك توظيف المتعاقدين الجدد، لا سيما في مجال التمريض.

ونقلت وكالة أنباء "برنما " الماليزية عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، قوله - خلال مؤتمر صحفي - إن 500 مليون "رنجيت " من المبلغ خصصت لشراء المعدات والمستلزمات الطبية مثل: أجهزة التهوية، ومكملات وحدة العناية المركزة، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، ومعدات المختبر والأدوات المخبرية لأغراض فحص فيروس "كوفيد -19". وأضاف أن الحكومة وافقت على تعجيل إجراءات شراء السلع والبضائع الضرورية.

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