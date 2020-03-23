الأردن: آلية لإيصال المواد الغذائية للمواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

تبدأ الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إيصال المستلزمات للمواطنين مثل كالخبز ومياه الشرب والدواء، إضافة إلى توزيع الغاز والديزل وفتح بعض محطّات المحروقات، في ظل حظر التجول المفروض بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن الحكومة اتفقت على "إيصال الخبز من خلال البلديّات وشركات توزيع المياه، والشركات الكبرى التي كانت تقوم عادة بإيصال المواد التموينيّة للبقالات"، مبيناً أن "المخابز ستبدأ العمل منذ فجر الثلاثاء، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين"، لافتاً إلى أنه "بإمكان المواطنين الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرّح لها بتوزيعه، والتي ستصل لجميع المنازل". وبحسب العضايلة "سيتم فتح الصيدليات اعتباراً من صباح الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات من خلال خدمة التوصيل، وبعد الاتصال المباشر لطلب الاحتياجات اللازمة"، كما أشار إلى أنه "سيتمّ إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطّات بيع المياه المتوفّرة في مختلف المحافظات". وأوضح العضايلة أن خدمة التوصيل ستقتصر على إيصال المواد الأساسيّة حتى نهاية الأسبوع الحالي، فيما سيواصل فريق استمراريّة العمل اجتماعاته للخروج بآليّات إيصال المواد الأخرى التموينيّة والأساسية للمواطنين، وحلول إضافيّة لعمليّة إيصال الحاجات للمواطنين. وزير الدولة لشؤون الإعلام، كشف أن الحكومة ستعلن نهاية الأسبوع عن آليّة توزيع هذه المواد، بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر تطبيق إلكتروني، بالتعاون مع شركات التوصيل لإيصال هذه المواد"، منوهاً إلى أن هذه الآليّات هي اجتهاد لفرق العمل، تطبق لأول مرة، وقد يظهر بعض القصور والاختلالات، وسيتم تقييمها لمعالجتها. وأكد مجدداً أن "حظر التجوّل سيستمر إلى إشعار آخر"، مطالباً المواطنين بتهيئة أنفسهم لمرحلة أصعب. وفرضت الحكومة الأردنية اعتباراً من صباح السبت الماضي حظراً للتجول، فيما كشفت وثائق تم نشرها أمس عن إجراءات مشددة في محافظتي العقبة جنوباً، وإربد شمالاً بعد حفل زفاف حضره 400 شخص وشارك به مصاب بكورونا وتسبب بعدوى لعدد من الأشخاص. وفي آخر احصائية لعدد الإصابات، قال وزير الصحة سعد جابر، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن ارتفع إلى 112، بعد تسجيل إصابة 12 حالة جديدة.

