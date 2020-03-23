"يونيفيل" تسجل أول إصابة بكورونا بين صفوفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفها. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي القول، في بيان: "أظهرت الفحوصات أن جندياً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مصاب بفيروس كورونا، وتم عزل الجندي بشكل كامل في مستشفى اليونيفيل في الناقورة، واتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس". وأوضح البيان أن الجندي المصاب عاد من إجازة في 15 مارس (آذار) الجاري، وأضاف "وفقا لإجراءاتنا الطبية المعتمدة والجديدة الخاصة بالعائدين من الإجازات، كان تم وضعه على الفور في الحجر الصحي في مستشفى اليونيفيل في الناقورة". وذكر البيان أنه تم وضع أربعة جنود آخرين كانوا على اتصال مباشر مع هذه الحالة المؤكدة في الحجر الصحي.

