شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا توقف وسائل النقل العام في كييف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 أوقفت أوكرانيا وسائل النقل العام في العاصمة كييف اليوم الاثنين، في إطار الإجراءات الصارمة التي تتخذها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن وسائل النقل سيتم توفيرها فقط للعاملين في مجال الصحة والطوارئ، وأفراد إنفاذ القانون، والمرافق والصيدليات والعاملين في متاجر البقالة. وقد فرضت العديد من المدن الأوكرانية الأخرى إجراءات مماثلة بالفعل. كما تم تقييد حركة النقل بين المدن. ويذكر أن أوكرانيا أعلنت تسجيل نحو 70 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.





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