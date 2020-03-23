شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير تونسي:"النقد الدولي" سيصرف 400 مليون دولار لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 قال وزير المالية التونسي نزار يعيش اليوم الاثنين إن صندوق النقد الدولي سيصرف 400 مليون دولار لمساعدة بلاده على مواجهة آثار أزمة تفشي فيروس كورونا. وأضاف لإذاعة إكسبرس إف.إم أن صرف المبلغ سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.





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