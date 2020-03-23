استئناف تدريجي للعمل والتنقل في ووهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

سمح لسكان مدينة ووهان الصينية (وسط) باستئناف العمل وبدأت وسائل النقل المشترك في العودة إلى النشاط، ويأتي ذلك عقب شهرين ونصف الشهر من الحجر في المدينة التي تمثل مهد فيروس كورونا. ويأتي رفع القيود عقب إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وانطلق منها تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الوزارة تسجيل 39 إصابة اضافية مستوردة في كامل أنحاء البلاد. وقالت السلطات إنه يمكن لسكان ووهان الذين يعتبرون في وضع صحي جيد التنقل في أرجاء المدينة وركوب الحافلات أو القطار بعد إظهار بطاقة الهوية. كما يمكنهم العودة إلى مواقع عملهم في حال كانوا يحملون رخصة من صاحب العمل.

