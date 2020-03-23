بنغلاديش تنشر الجيش لمراقبة "التباعد الاجتماعي" للوقاية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

تعتزم بنغلاديش نشر قوات من الجيش في عطلة تستمر لعشرة أيام، لمراقبة "التباعد الاجتماعي"، بعدما سجلت الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، ثالث وفاة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة خان ذاكر أنور إسلام: "ستنشر القوات لمساعدة الإدارة المحلية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعي". وأضاف أن القوات ستساعد أيضاً في ترتيب علاج المصابين، وعزل المشتبه فيهم. وقال في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع حكومي، إن نشر القوات سيبدأ غداً الثلاثاء، ولأجل غير مسمى. وأعلن إغلاق كافة المقار العامة والخاصة، بداية من الخميس المقبل وحتى 4 أبريل (نيسان) المقبل. وحث الجميع على البقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية. وتقرر استثناء خدمات الطوارئ، والأسواق، والصيدليات من الحظر، بينما سيتقلص تشغيل وسائل النقل العام. وكان المعهد الوطني لعلم الأوبئة والسيطرة على الأمراض، أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل ثالث وفاة بالفيروس، وست إصابات جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى 33 حالة.

