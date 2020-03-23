- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنغلاديش تنشر الجيش لمراقبة "التباعد الاجتماعي" للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
تعتزم بنغلاديش نشر قوات من الجيش في عطلة تستمر لعشرة أيام، لمراقبة "التباعد الاجتماعي"، بعدما سجلت الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، ثالث وفاة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم الحكومة خان ذاكر أنور إسلام: "ستنشر القوات لمساعدة الإدارة المحلية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان التباعد الاجتماعي". وأضاف أن القوات ستساعد أيضاً في ترتيب علاج المصابين، وعزل المشتبه فيهم. وقال في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع حكومي، إن نشر القوات سيبدأ غداً الثلاثاء، ولأجل غير مسمى. وأعلن إغلاق كافة المقار العامة والخاصة، بداية من الخميس المقبل وحتى 4 أبريل (نيسان) المقبل. وحث الجميع على البقاء في منازلهم، باستثناء الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية. وتقرر استثناء خدمات الطوارئ، والأسواق، والصيدليات من الحظر، بينما سيتقلص تشغيل وسائل النقل العام. وكان المعهد الوطني لعلم الأوبئة والسيطرة على الأمراض، أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل ثالث وفاة بالفيروس، وست إصابات جديدة، ما رفع عدد الإصابات إلى 33 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بنغلاديش تنشر الجيش لمراقبة "التباعد الاجتماعي" للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.