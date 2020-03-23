شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزارة الداخلية تكششف حقيقة فرض حظر التجوال في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020 نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس " كورونا". وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلاً ، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها. وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وتحمل إسم " الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية " تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy ) .. وأن كافة الصفحات الأخرى التى تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية .





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