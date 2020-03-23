وزارة الداخلية تكشف حقيقة فرض حظر التجوال بداية من اليوم

حالة من الغضب والاستياء، يصاحبها حالة من الحيرة والريبه، بعد نشر خبر على صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "وزارة الداخلية" عن فرض حظر تجوال بداية من مساء اليوم ضمن إجراءات الدولة لمواجهة الانتشار والتجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

ولم يتسنى للمواطنين معرفة الحقيقة هل تم حظر التجوال بالفعل من خلال قرار أو بيان رسمي أم شائعة كما تعودنا خلال الفترة الجارية، مما دعى وزارة الداخلية المصرية، لكشف حقيقة ما تم نسبه إليها من فرض حظر التجوال في عموم البلاد، بدءًا من مساء اليوم، لمواجهة فيروس كورونا.

ونفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

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وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن مثل تلك التناولات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأى العام.

وأشار، إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” وتحمل إسم “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” تحت عنوان(www.facebook.com/moiegy )، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.