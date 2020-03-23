الرئيس التونسي يصدر أوامره للجيش بالتحرك لفرض الحجر الصحي العام

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن "اصدار أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام"، مشيراً الى ان "الاوامر تتضمن نشر القوات المسلحة في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع الجولان".
ويأتي هذا القرار بعد تقارير السلطة العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد، حيث أكدت وزارة الصحة التونسية "تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد"، مشيرة إلى أن "إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة".
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