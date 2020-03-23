الرئيس التونسي يصدر أوامره للجيش بالتحرك لفرض الحجر الصحي العام

أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، عن "اصدار أوامره إلى الوحدات العسكرية بالتحرك لفرض تطبيق الحظر الصحي العام"، مشيراً الى ان "الاوامر تتضمن نشر ​القوات المسلحة​ في الشوارع لفرض احترام الحجر الصحي العام ومنع التجمعات لأكثر من 3 أشخاص واحترام أمر منع ​الجولان​".

ويأتي هذا القرار بعد ​تقارير​ ​السلطة​ العمومية وخاصة الصحية منها، والتي تفيد بعدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام في البلاد، حيث أكدت ​وزارة الصحة​ التونسية "تسجيل 14 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد"، مشيرة إلى أن "إجمالي الإصابات قد ارتفع بذلك إلى 89 حالة".