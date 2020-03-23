الداخلية المصرية تنفي معلومات عن فرض حظر للتجوال في البلاد

نفت ​وزارة الداخلية المصرية​، في بيان لها، معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إتخاذ إجراءات لتنفيذ حظر للتجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "تلك المعلومات التي يقوم البعض بنشرها تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأى العام المصري والعالمي، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها".

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