الأسد يستقبل شويغو لبحث الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار الحالي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له، وبحث الجانبان الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الارهابية المستمرة لها حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب اللاذقية الدولي (M4) بعمق 6 كلم بما يتيح اعادة العمل به.
وتطرق الأسد والوزير شويغو الى "وضع في منطقة الجزيرة واستمرار عملية السطو الأميركية على النفط والثروات السورية والخطوات التي تتخذها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية والجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الاقليمي والدولي لكسر الحصار، ورفع العقوبات و العزل عن الشعب السوري حيث توافقت الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة".
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