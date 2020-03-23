الحكومة الألمانية: ميركل تشعر بالارتياح خلال وجودها في الحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​، ​شتيفن زايبرت​ ان المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، التي تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها لطبيب العائلة الذي تبين أنه مصاب ب​فيروس كورونا​، تعمل بشكل جيد، ولقد اتصلت اليوم عبر ​الهاتف​ وعقدت اجتماعا حكومياً، وهي تقوم بعملها من المنزل".

هذا وسجلت ​ألمانيا​ حتى اليوم 111 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغت الإصابات في ​العالم​ حتى اللحظة، 351731، الوفيات 15374، المتعافين 100430".