الحكومة الألمانية: ميركل تشعر بالارتياح خلال وجودها في الحجر الصحي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت ان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي تخضع للحجر الصحي عقب مخالطتها لطبيب العائلة الذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، تعمل بشكل جيد، ولقد اتصلت اليوم عبر الهاتف وعقدت اجتماعا حكومياً، وهي تقوم بعملها من المنزل".
هذا وسجلت ألمانيا حتى اليوم 111 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبلغت الإصابات في العالم حتى اللحظة، 351731، الوفيات 15374، المتعافين 100430".
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