أرسلان: الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة هو أقلّ الإيمان

اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال أرسلان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ "الوقوف إلى جانب أهلنا في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة هو أقلّ الإيمان، وواجب علينا جميعاً، كلٌّ حسب إمكاناته، فهذه عقيدتنا وهذا تاريخنا"، مشيراً الى انه "بالأمس قدمنا بالإتفاق مع السيد ​مروان خير الدين​ مشكوراً تبرعاً قيمته 750 مليون ليرة لمستشفى عين وزين- ​الشوف​، واليوم نقدّم 450 مليون ليرة لمستشفى الإيمان- ​عاليه​، و250 مليون ليرة ل​مستشفى حاصبيا الحكومي​، و50 مليون ليرة للمركز الصّحي التابع للمنتدى النسائي اللبناني، في منطقة الجرد الأعلى- صوفر".

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