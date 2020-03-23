وزير المال يصدر تعميما بتأجيل أقساط مستحقة

أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ تعميما حول تأجيل أقساط مستحقة من 31/3/ 2020 إلى 30/4/2020 لأشخاص أو شركات لديهم ملفات تقسيط مقدمة إلى ​وزارة المالية​ عبر مديرية الخزينة، موافق عليها ولها جداول بالدفعات المستحقة.

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