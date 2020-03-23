النشرة: الجيش اللبناني يفكك قنبلة غير منفجرة في وادي بلدة حورتعلا شرقي بعلبك

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​بعلبك​ عن "تفكيك دورية من ​الجيش اللبناني​ ​قنبلة​ غير منفجرة في وادي ​بلدة حورتعلا​ شرقي بعلبك كان قد نقلها نهر سباط الموسمي الي قرب جسر البلدة". إضغط للمزيد

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