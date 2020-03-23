نوهت لجنة المتابعة للعاملين في مستشفى ​النبطية​ الجامعي الحكومي في النبطية، برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ورئيس مجلس ادارة مستشفى النبطية الجامعي الحكومي ​حسن وزني​ والمسؤولين في ​حركة أمل​، على جهودهم لتطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ بكافة مندرجاتها إبتداء من الشهر الحالي، على أن يتم جدولة المفعول الرجعي ودفعه لاحقا من المستحقات المالية القادمة الخاصة بالمستشفى، ومع موافقة الإدارة أيضا على تعديل قيمة المنحة المدرسية بحسب ما ينص عليها القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العاملين في مستشفى النبطية الحكومي نوهت بالجهود لتطبيق السلسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.