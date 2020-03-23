نواب بيروت: لعقد جلسة تشريعية طارئة لإقرار مجموعة قوانين تواكب المرحلة الراهنة

أجرى نواب بيروت نديم الجميّل، ونقولا صحناوي، ورولا الطبش، ونزيه نجم، وفيصل الصايغ، وعماد واكيم، وأغوب ترزيان، وإدغار طرابلسي، وبولا يعقوبيان، وألكسندر ماتوسيان اتصالاً جماعياً عبر تطبيقات التواصل عبر الخلوي، وذلك بهدف عرض الواقعين المعيشي والصحي للعاصمة، إثر انتشار فيروس "الكورونا"، في كل لبنان وفي العاصمة أيضاً".
وأكد المجتمعون على "المطالبة بفتح مجلس النواب، بعد اتخاذ كل الاجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، لعقد جلسة تشريعية طارئة لإقرار مجموعة قوانين تواكب المرحلة الراهنة، ومنها اقتراحات تتعلق بتمديد مهل تسديد الرسوم والضرائب وسندات الإسكان وجميع القروض المصرفية على انواعها، وتعليق مهل كل اجراءات الملاحقة القانونية، وأمور أخرى ذات صلة، ورفع القيود عن البلديات لناحية السماح لها بتقديم المساعدات الضرورية ضمن نطاقها، إن على المستوى الصحي او المعيشي، لما لدور البلديات من أهمية قصوى لتزخيم تشبيك الجهود" مشيراً الى "استمرار بتقديم كل المساعدات، الغذائية والصحية للعائلات الاكثر حاجة، معيشياً وصحياً، ولشريحة العاملين باليوم، وهي الشريحة الأكثر تضرراً بالازمة، سواء إفرادياً أو عبر الجمعيات والمؤسسات وبلدية بيروت واتحاد العائلات البيروتية، وإن كانت الحاجة لوضع شبكة توزيع بالتعاون مع الجمعيات القادرة، فإن النواب سيبادرون لتفعيل حملات المساعدات على انواعها".
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