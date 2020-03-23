نواب بيروت: لعقد جلسة تشريعية طارئة لإقرار مجموعة قوانين تواكب المرحلة الراهنة

أجرى ​نواب بيروت​ نديم الجميّل، و​نقولا صحناوي​، و​رولا الطبش​، و​نزيه نجم​، و​فيصل الصايغ​، و​عماد واكيم​، وأغوب ترزيان، و​إدغار طرابلسي​، و​بولا يعقوبيان​، وألكسندر ماتوسيان اتصالاً جماعياً عبر تطبيقات التواصل عبر ​الخلوي​، وذلك بهدف عرض الواقعين المعيشي والصحي للعاصمة، إثر انتشار فيروس "الكورونا"، في كل ​لبنان​ وفي العاصمة أيضاً".

وأكد المجتمعون على "المطالبة بفتح ​مجلس النواب​، بعد اتخاذ كل الاجراءات الصحية والوقائية المطلوبة، لعقد جلسة تشريعية طارئة لإقرار مجموعة قوانين تواكب المرحلة الراهنة، ومنها اقتراحات تتعلق بتمديد مهل تسديد الرسوم و​الضرائب​ وسندات الإسكان وجميع ​القروض​ المصرفية على انواعها، وتعليق مهل كل اجراءات الملاحقة القانونية، وأمور أخرى ذات صلة، ورفع القيود عن ​البلديات​ لناحية السماح لها بتقديم المساعدات الضرورية ضمن نطاقها، إن على المستوى الصحي او المعيشي، لما لدور البلديات من أهمية قصوى لتزخيم تشبيك الجهود" مشيراً الى "استمرار بتقديم كل المساعدات، الغذائية والصحية للعائلات الاكثر حاجة، معيشياً وصحياً، ولشريحة العاملين باليوم، وهي الشريحة الأكثر تضرراً بالازمة، سواء إفرادياً أو عبر الجمعيات والمؤسسات و​بلدية بيروت​ واتحاد ​العائلات البيروتية​، وإن كانت الحاجة لوضع شبكة توزيع بالتعاون مع الجمعيات القادرة، فإن النواب سيبادرون لتفعيل حملات المساعدات على انواعها".