النجدة الشعبية بعكار: للالتزام بالتوجيهات ولتجهيز مستشفى عكار لكورونا

دعت جمعية ​النجدة الشعبية​ اللبنانية - فرع عكار، المواطنين الى الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية المعنية والحجر المنزلي وعدم التجول، مشددةً على أهمية تكاتف كل الجهود خصوصا في منطقتنا عكار والإستفادة من كل الطاقات لتقديم الخدمات وتأمين مستلزمات الوقاية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​.

وتوجهت في بيان، الى الهيئات الرسمية لتفعيل غرفة الطوارئ التي أنشئت، والتعميم على ​البلديات​ أن تأخذ الإحتياطات اللازمة من وقاية ومنع التجول وإنشاء الخط الساخن المحلي وتبليغ المواطنين عند شعورهم بعوارض، التوجه مباشرة إلى ​المستشفى الحكومي​ لإجراء الفحوصات وأخذ التوجهات.

ودعت السلطات المعنية الى تحويل المستشفى الحكومي إلى مركز خاص للعناية بمرضى ​الكورونا​، وتجهيزه بأقصى سرعة ممكنة، وحثت المتمولين من أهل عكار على دعمه. كما دعت البلديات الى تجهيز غرف طوارئ محلية تتألف من المراكز الصحية والجمعيات فيها للمساهمة في عملية الرش والوقاية والتوعية وخدمة الناس في منازلهم، وطالبت بإحصاء العائلات الفقيرة وتقديم المساعدة لها من صندوق البلدية، مشددة على وزارتي المالية والداخلية ضرورة صرف الاعتمادات المالية للبلديات وصرفها على خدمات الأزمة الحالية فقط.