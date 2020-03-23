نقطتان للتعقيم والكشف الحراري بين عكار العتيقة وبلدتي الدورة والقبيات

أقام مركز ​الدفاع المدني​ في ​عكار العتيقة​ برئاسة أنور المصري وبالتعاون مع بلديتي البلدة و​الدورة​ وإتحاد بلديات الجومة، وبتوجيهات من محافظ عكار المحامي ​عماد اللبكي​، نقطة للتعقيم والكشف الحراري على الوافدين الى البلدة، عند النقطة التي تفصل بين الدورة وعكار العتيقة على مفرق الشقدوف ونقطة أخرى على المدخل الذي يفصل بين ​القبيات​ وعكار العتيقة، متمنين على الجميع التعاون حرصا على السلامة العامة وتفادياً لإنتشار ​فيروس كورونا​.

وقد دحل ​لبنان​ ​حظر التجول​ لليوم الثاني على التوالي وذلك بهدف عدم إنتشار الفيروس.