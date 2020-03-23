أقام مركز الدفاع المدني في عكار العتيقة برئاسة أنور المصري وبالتعاون مع بلديتي البلدة والدورة وإتحاد بلديات الجومة، وبتوجيهات من محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، نقطة للتعقيم والكشف الحراري على الوافدين الى البلدة، عند النقطة التي تفصل بين الدورة وعكار العتيقة على مفرق الشقدوف ونقطة أخرى على المدخل الذي يفصل بين القبيات وعكار العتيقة، متمنين على الجميع التعاون حرصا على السلامة العامة وتفادياً لإنتشار فيروس كورونا.
وقد دحل لبنان حظر التجول لليوم الثاني على التوالي وذلك بهدف عدم إنتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطتان للتعقيم والكشف الحراري بين عكار العتيقة وبلدتي الدورة والقبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.