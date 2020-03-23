دوريات للجيش ولشرطة اتحاد بلديات الضنية للتأكد من الالتزام بالإقفال

سيرت وحدات من الجيش اللبناني دوريات سيارة وراجلة في قرى وبلدات الضنية، للتأكد من التزام المؤسسات والمحال والمطاعم والمقاهي بالإقفال التام، عملا بقرار التعبئة العامة الذي أقرته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وفي السياق نفسه، جال عناصر من شرطة اتحاد بلديات الضنية في قرى وبلدات المنطقة، طالبين من الأهالي عبر مكبرات الصوت، ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وإلغاء جميع المناسبات الإجتماعية والإلتزام بقرار الإقفال الصادر عن إتحاد بلديات الضنية، حفاظا على السلامة العامة، والإلتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
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