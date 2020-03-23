دوريات للجيش ولشرطة اتحاد بلديات الضنية للتأكد من الالتزام بالإقفال

سيرت وحدات من ​الجيش اللبناني​ دوريات سيارة وراجلة في قرى وبلدات ​الضنية​، للتأكد من التزام المؤسسات والمحال و​المطاعم​ والمقاهي بالإقفال التام، عملا بقرار التعبئة العامة الذي أقرته الحكومة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​.

وفي السياق نفسه، جال عناصر من شرطة ​اتحاد بلديات الضنية​ في قرى وبلدات المنطقة، طالبين من الأهالي عبر مكبرات الصوت، ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وإلغاء جميع المناسبات الإجتماعية والإلتزام بقرار الإقفال الصادر عن ​إتحاد بلديات الضنية​، حفاظا على ​السلامة العامة​، والإلتزام بإرشادات وتعليمات ​وزارة الصحة العامة​ للحد من إنتشار فيروس كورونا.