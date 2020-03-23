محافظ الجنوب يعقد اجتماعاً لبحث الإجراءات الصحية المتخذة للحد من تفشي الكورونا

بحث ​محافظ​ الجنوب منصور ضو في لقاء ثلاثي عقد في مكتبه في سراي صيدا الحكومي مع الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ ومدير ​مستشفى صيدا الحكومي​ أحمد الصمدي، "أوضاع الإجراءات الصحية والاجتماعية المتخذة للحد من مخاطر تفشي وباء كورونا، على صعيد محافظة ​لبنان​ الجنوبي لاسيما في ​مدينة صيدا​ والجوار، وظبط حركة المواطنيين لحمايتهم من جهة، وحركة ​النازحين السوريين​ من جهة أخرى".

وأكد البزري في اللقاء، انه "جرى البحث في الاحتياجات الصحية وخصوصاً مستشفى صيدا الحكومي الذي يرغب الجميع بافتتاحه بالسرعة القصوى وتجهيزه لكي يستقبل مرضى الوباء، اضافة الى الامكانيات الصحية الاخرى المتاحة في مدينة صيدا لناحية ​القطاع العام​ او الخاص".

بدوره لفت الصمدي إلى اننا "تم وضع المحافظ ضو خلال اللقاء في أجواء الترتيبات والاستعدادات التي تتم في مستشفى صيدا الحكومي بعد اعتمادها من قبل ​وزارة الصحة​ لتكون مركزاً لاستقبال مرضى ​الكورونا​"، معلناً أن المحافظ ضو ابدى "استعداده لتقديم كل الدعم وتأمين المساعدة في كافة الأمور سواء من ناحية الحماية من القوى الامنية وغيرها".