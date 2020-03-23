اقفال محال في كفرجوز لم تلتزم اجراءات الوقاية من الوباء

أقفلت دورية لقوى الأمن الداخلي مدعومه من بلدية النبطية عددا من المحال غير الملتزمه في المدينة وفي كفر جوز. وواصل نادي الشباب في إسعاف النادي الحسيني في النبطية عمليه تعقيم المحال والشوارع ضد وباء الكورونا، فيما عمل النادي الحسيني في النبطية على توزيع عدد كبير من الحصص الغذائية على العائلات الفقيره لاسيما تلك التي حرمت من عملها بفعل الظروف الصحيه المحيطه بفيروس كورونا.
وقد دخل لبنان مرحلة منع التجول لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 255 إصابة مثبتة مخبرياً، وأدى الفيروس إلى وفاة 4 أشخاص على الأراضي اللبنانية.
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