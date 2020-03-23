اقفال محال في كفرجوز لم تلتزم اجراءات الوقاية من الوباء

أقفلت دورية ل​قوى الأمن الداخلي​ مدعومه من ​بلدية النبطية​ عددا من المحال غير الملتزمه في المدينة وفي كفر جوز. وواصل نادي الشباب في إسعاف النادي الحسيني في النبطية عمليه تعقيم المحال والشوارع ضد وباء ​الكورونا​، فيما عمل النادي الحسيني في النبطية على توزيع عدد كبير من الحصص الغذائية على العائلات الفقيره لاسيما تلك التي حرمت من عملها بفعل الظروف الصحيه المحيطه ب​فيروس كورونا​.

وقد دخل لبنان مرحلة منع التجول لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 255 إصابة مثبتة مخبرياً، وأدى الفيروس إلى وفاة 4 أشخاص على الأراضي اللبنانية.