قوى الامن: استجواب موقوف سوري الجنسية عبر تطبيق whatsapp-video call بفصيلة اميون

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في سابقة من نوعها في ​لبنان​ وفي ظل الاجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس ​الكورونا​ المستجد، جرى استجواب موقوف قاصر سوري الجنسية (مواليد 2002) عبر تطبيق whatsapp-video call في فصيلة اميون من قبل قاضي التحقيق جوسلين متى، وذلك بناءً لاشارة النائب العام التمييزي، وقد أخلي سبيله بموجب كفالة مالية".

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