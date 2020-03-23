قامت دوريات من المديرية العامة للأمن العام - شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي - بالاشراف على تعقيم مخيمين للنازحين السوريين في قضاء صيدا و هما مجمع "النداف" ومجمع "الإيمان"، بالتعاون مع الجمعية الطبية الاسلامية و اللذان يضمان حوالي ٥٧ عائلة وحوالي ٢٣٠ فرد، وذلك في اطار اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.
وقد دخل لبنان مرحلة منع التجول لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 255 إصابة مثبتة مخبرياً، وأدى الفيروس إلى وفاة 4 أشخاص على الأراضي اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام يقيم حملة تعقيم لمخيمين للنازحين السوريين في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.