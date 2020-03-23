الأمن العام يقيم حملة تعقيم لمخيمين للنازحين السوريين في صيدا

قامت دوريات من ​المديرية العامة للأمن العام​ - شعبة الجنوب في دائرة الأمن القومي - بالاشراف على تعقيم مخيمين للنازحين السوريين في ​قضاء صيدا​ و هما مجمع "النداف" ومجمع "الإيمان"، بالتعاون مع ​الجمعية الطبية الاسلامية​ و اللذان يضمان حوالي ٥٧ عائلة وحوالي ٢٣٠ فرد، وذلك في اطار اجراءات الوقاية من تفشي ​فيروس كورونا​.

وقد دخل ​لبنان​ مرحلة منع التجول لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 255 إصابة مثبتة مخبرياً، وأدى الفيروس إلى وفاة 4 أشخاص على الأراضي اللبنانية.