حسن استقبل وزيرة الشباب مع وفد من لجنة الإرشاد والوقاية من كورونا

إستقبل وزير الصحة العامة حمد حسن، وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، يرافقها وفد من اللجنة المعنية بالإرشاد والوقاية من أزمة كورونا في منطقتي المتن وبرج حمود.
وتم البحث في سبل التعاون مع وزارة الصحة العامة في هذه المنطقة وتعزيز مستوصفاتها بالتجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة.
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