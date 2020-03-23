حسن استقبل وزيرة الشباب مع وفد من لجنة الإرشاد والوقاية من كورونا

إستقبل ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، وزيرة الشباب و​الرياضة​ فارتينيه أوهانيان، يرافقها وفد من اللجنة المعنية بالإرشاد والوقاية من أزمة كورونا في منطقتي ​المتن​ و​برج حمود​.

وتم البحث في سبل التعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ في هذه المنطقة وتعزيز مستوصفاتها بالتجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة.