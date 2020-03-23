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حسن استقبل وزيرة الشباب مع وفد من لجنة الإرشاد والوقاية من كورونا

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إستقبل ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، وزيرة الشباب و​​ فارتينيه أوهانيان، يرافقها وفد من اللجنة المعنية بالإرشاد والوقاية من أزمة في منطقتي ​المتن​ و​برج حمود​.

وتم البحث في سبل التعاون مع ​وزارة الصحة العامة​ في هذه المنطقة وتعزيز مستوصفاتها بالتجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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