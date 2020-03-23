أسامة سعد: يتوجب على الدولة تقديم المساعدة لعائلات المياومين

شدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد على "دور الدولة في الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى دورها في توفير الرعاية الصحية والوقاية من انتشار وباء الكورونا"، مشيراً الى انه "يتوجب على الدولة تقديم المساعدة لعائلات المياومين، والذين توقفت رواتبهم، أو خسروا مصادر رزقهم، ويتوجب على وزارة الاقتصاد، بمساعدة البلديات، مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، فضلاً عن التيقن من جودة السلع في الأسواق".
لفت سعد الى انه "لا بد لوزارة الصحة أن تسارع إلى تجهيز المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق لكي تكون على أتم الاستعداد لاستقبال حالات الإصابة بالوباء عند حصولها، فضلاً عن إجراء اختبارات تشخيص الإصابة".
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