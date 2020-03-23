أسامة سعد: يتوجب على الدولة تقديم المساعدة لعائلات المياومين

شدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ على "دور ​الدولة​ في الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى دورها في توفير الرعاية الصحية و​الوقاية​ من انتشار وباء ​الكورونا​"، مشيراً الى انه "يتوجب على الدولة تقديم المساعدة لعائلات ​المياومين​، والذين توقفت رواتبهم، أو خسروا مصادر رزقهم، ويتوجب على ​وزارة الاقتصاد​، بمساعدة ​البلديات​، مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، فضلاً عن التيقن من جودة السلع في الأسواق".

لفت سعد الى انه "لا بد ل​وزارة الصحة​ أن تسارع إلى تجهيز ​المستشفيات الحكومية​ في مختلف المناطق لكي تكون على أتم الاستعداد لاستقبال ​حالات​ الإصابة بالوباء عند حصولها، فضلاً عن إجراء اختبارات تشخيص الإصابة".