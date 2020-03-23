رئيس بلدية حالات: لالتزام المنازل و عدم الخروج الا للضرورة

اصدر رئيس بلدية حالات في ​قضاء جبيل​ شارل ​باسيل​، تعميما طلب فيه من المواطنين ضمن النطاق البلدي، "التزام منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي لانتشار الوباء ، ومنع اي تجمع في الاماكن والساحات العامة تحت طائلة المسؤولية".

ودعا الى "اقفال كل المحال والمعامل ضمن نطاق بلدية حالات ما عدا ​الصيدليات​ ومحال المواد الغذائية" ، واضعا الخط الساخن ذات الرقم 03/193607 بتصرف المواطنين لتلقي مطالبهم ".

واعلن ان "عملية تعقيم الكنائس وسوق الخضار ومحال المواد الغذائية والاماكن العامة ستكون دوريا خلال هذه الفترة"، لافتا الى "انه سيتم استعمال مشروع LUNASOL كمركز للحجر الصحي" ، وكلف جهاز ​الشرطة​ تطبيق هذا القرار.