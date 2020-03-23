توضيح من مجلس الانماء والاعمار عن قرضي البنك الدولي والاسلامي بالدولار

اصدر ​مجلس الانماء والاعمار​ البيان الآتي: "تداولت بعض ​وسائل الاعلام​ معلومات عن قرضين من ​البنك الدولي​ و​البنك الاسلامي​ للتنمية، لدعم ​القطاع الصحي​ في ​لبنان​.

لذلك، يوضح المجلس ما يلي:

1- إن القرض مع البنك الدولي بقيمة /120/ مليون دولار أميركي والمخصص بنسبة كبيرة لدعم أنظمة الرعاية الصحية في مراكز الخدمات الصحية، هو بإدارة مباشرة من ​وزارة الصحة​ العامة وليس هناك دور لمجلس الانماء والاعمار في تنفيذ هذا المشروع.

2- إن القرض مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة /30/ مليون دولار والمخصص لتوريد تجهيزات ضرورية للمستشفيات الحكومية، هو بعهدة مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع وزارة الصحة.

لذلك يهم المجلس أن يوضح ما يلي بشأن هذا القرض:

- إن القانون العائد لإتفاقية التمويل مع البنك الاسلامي صدر عن ​المجلس النيابي​ آخر شهر تشرين الثاني 2018.

- جرى التوافق بين ​وزارة الصحة العامة​ والمجلس على أن تتولى الوزارة إعداد مسودة دفتر الشروط لتلزيم التجهيزات الطبية الذي يتضمن الكميات والمواصفات والتوزيع على المستشفيات.

- بتاريخ 2/12/2019 أرسلت وزارة الصحة العامة مسودة دفتر الشروط الفنية لمناقصة شراء التجهيزات الطبية الذي يتضمن نوعية التجهيزات ومواصفاتها وكيفية توزيعها على ​المستشفيات الحكومية​ كافة. وهذه التجهيزات تعود لأقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والمختبرات وبنوك الدم. وهي تجهيزات تحتاجها المستشفيات الحكومية، بصرف النظر عن موضوع ​كورونا​ الحالي.

- إن دفتر الشروط هو قيد المراجعة حاليا وسيطلق المجلس مناقصة لشراء التجهيزات بعد أن يحصل على موافقة البنك الاسلامي.

- إن مجلس الانماء والاعمار تواصل مع البنك الاسلامي مؤخرا، والذي أبدى استعداده لتلبية طلب الجانب اللبناني لأعطاء الاولوية للتجهيزات المرتبطة بمعالجة مرضى كورونا واختصار إجراءات التلزيم بشكل استثنائي لهذا القسم من التجهيزات".