الحزب السوري القومي: للإلتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسات الرسمية لمواجهة الكورونا

أعتبر عميد العمل والشؤون الاجتماعية في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ بطرس سعادة، في بيان، انه و"منذ أنّ أقرّت السلطات الرسمية في البلاد رزمة إجراءات للوقاية من فايروس ​كورونا​، أكدت عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي على ضرورة الالتزام والتقيّد بالإجراءات المتخذة، لحماية صحة الناس وحياتهم من هذا الفايروس الخطير"، مشيراً الى ان "العمدة مع مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ورعاية أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية نور، واتحاد النهضة النسائية، واتحاد شباب النهضة، تنسّق حملات التوعية الصحية والطبية وتقديم المساعدات حسب الإمكانات المتاحة، وشكلّت فرقاً ميدانية للمساهمة في حملات التوعية والمساعدة وفي عمليات التعقيم".

ولفت سعادة الى ان "الخطوات المتخذة بمواجهة "كورونا" هي جزء من مسؤولياتنا تجاه شعبنا، وإننا إذ نتحمل هذه المسؤولية، فلأننا أصحاب ارادة مصممة على الانتصار في معركة مكافحة هذا الوباء الخطير"، داعياً "كل أبناء شعبنا إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات التوعوية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، لأنّ تنفيذ هذه التعليمات هو ​السلاح​ الأمضى لمواجهة الفايروس".