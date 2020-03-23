فهمي: طلبت التشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين وتوقيف من يشغلهم

طلب وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي الى ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ تكليف القطعات العملانية التشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين والعمل على منع المشرّدين والمتسوّلين على الطرقات الرئيسية والتقاطعات، كذلك العمل على توقيف من يشغلهم، بالتنسيق مع ​القضاء​ المختص.

تجدر الإشارة الى أن ​القوى الأمنية​ والقوى العسكرية و​الشرطة البلدية​ تحاول تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها ​الحكومة اللبنانية​ لمواجهة انتشار وباء "​الكورونا​" ومن أبرز هذه الإجراءات ​حظر التجول​ الطوعي، وإقفال المؤسسات التي لا يدخل عملها في إطار الأمور الضرورية.

إضغط للمزيد