فهمي: طلبت التشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين وتوقيف من يشغلهم

طلب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تكليف القطعات العملانية التشدد في مكافحة ظاهرة التسوّل والمشرّدين والعمل على منع المشرّدين والمتسوّلين على الطرقات الرئيسية والتقاطعات، كذلك العمل على توقيف من يشغلهم، بالتنسيق مع القضاء المختص.
تجدر الإشارة الى أن القوى الأمنية والقوى العسكرية والشرطة البلدية تحاول تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار وباء "الكورونا" ومن أبرز هذه الإجراءات حظر التجول الطوعي، وإقفال المؤسسات التي لا يدخل عملها في إطار الأمور الضرورية.
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