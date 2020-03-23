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بلدية دير العشاير تغلق المعابر والطرق الفرعية التي تربطها بسوريا

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أغلقت بلدية ​دير العشاير​ الحدودية المعابر والطرق الفرعية التي تربط البلدة ب​الأراضي السورية​، في إطار الوقاية من خطر تفشي وباء ​​، ومنها الطريق الذي يربطها بمزرعة دير العشاير السورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ​الجيش​ المتموضع في تلك المنطقة الحدودية.

ولفت رئيس البلدية أحمد نصر الى تشكيل خلية ازمة في البلدة تعنى بالشأنين الصحي والمعيشي للأهالي.

وقد دخل لبنان مرحلة منع التجول لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد الإصابات أكثر من 255 إصابة مثبتة مخبرياً، وأدى الفيروس إلى وفاة 4 أشخاص على الأراضي اللبنانية.

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