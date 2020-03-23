أهدى ​الأب بشارة ايليا الأنطوني​ اغنية الى كل من يساهم، ويعمل على مواجهة فيروس الكورونا الذي يجتاح ​لبنان​، وكانت هذه الاغنية من انشاد جيسي جليلاتي، والحان وتوزيع بسام عون، ومونتاج وغرافيكس سارة خوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأب بشارة ايليا يهدي اغنية الى كل المساهمين بالقضاء على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.