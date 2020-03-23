رئيس اتحاد بلديات صور حذر من الرش العشوائي

أشار رئيس ​اتحاد بلديات قضاء صور​ رئيس ​بلدية صور​ ​حسن دبوق​، إلى أننا "نمر بأزمة صعبة وعلينا التعامل معها بالطريقة الصحيحة كي لا تنعكس نتائجها سلبا، خصوصا أننا نشهد اندفاعا لافتا من بعض الجهات من أجل الدعم بالرش والتعقيم ولكن من دون التنسيق مع الجهات المحلية".

ولفت في بيان، إلى أنه "وصلنا من ​منظمة الصحة العالمية​ والعديد من العاملين في المجال الصحي والبيئي، أن الرش العشوائي، لا سيما إذا تم اعتماد مواد معقمة بكثرة قد يؤدي الى اثار سلبية على ​الصحة العامة​، ونحن ما زلنا في المرحلة الثالثة، أي مرحلة الاستيعاب، أي لا يوجد تلوث في الشوارع، لذلك فإن عملية الرش في الأماكن العامة قد يكون لها نتائج لا تحمد عقباها، إضافة الى انها لا تتم دون التنسيق مع البلدية"، واشار الى انه "عندما تدعو الحاجة لأي مساعدة، فسنطلب العون من كل الجهات المختصة من دون اي تردد".